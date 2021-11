Dans une interview accordée à à la Cadena Ser, Vinicus fait l’éloge de Karim Benzema, son coéquipier au Real Madrid. Il espère également que son coéquipier remporter le ballon d’Or le 29 novembre prochain.

Trois ans après, Vinicius confirme enfin les espoirs placés en lui. Le Brésilien, qui a déjà marqué 10 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues, est devenu indispensable en attaque où son association avec Karim Benzema fait des ravages en Liga. Dans un interview accordée à l’émission El Larguero sur la Cadena Ser, il fait l’éloge du français, qu’il érige comme favori pour le ballon d’Or.

« Maintenant, nous jouons beaucoup plus de temps ensemble. Nous savons déjà ce que l’autre va faire. Karim est un grand joueur, j’adore jouer avec lui, il m’aide toujours, je veux continuer à jouer avec lui pour faire une belle saison. Avec Carlo Ancelotti, j’ai plus de confiance, plus de minutes, plus de temps pour bien faire les choses. Trois ans à m’entraîner beaucoup et avoir beaucoup de minutes m’ont aussi beaucoup aidé. Maintenant, Ancelotti est arrivé et m’a donné la confiance dont j’avais besoin » a confié Vinicius.

Mercredi soir, les deux hommes seront sur le terrain pour affronter le Sheriff Tiraspol lors de la quatrième journée de Ligue des Champions. En cas de victoire, les madrilènes pourraient se qualifier en huitième de finale.