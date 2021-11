Lionel Messi, attaquant du Paris Saint-Germain a accordé une interview à Marca où il évoque son arrivée dans la capitale français lors du dernier mercato estival. Pour l’Argentin, le vestiaire parisien est très soudé ce qui lui a permis de s’intégrer rapidement.

Lionel Messi se sent bien au Paris Saint-Germain. La Pulga, qui a accordé une interview à Marca, a fait part de sa bonne intégration au PSG en soulignant l’aspect solidaire entre les joueurs parisiens: « J’ai eu la chance d’arriver dans un vestiaire avec de très bons joueurs et de très bonnes personnes, a reconnu Lionel Messi. C’est la chose la plus importante. Mon adaptation a été très rapide. Il est vrai qu’au début, c’était très étrange. D’un côté, il y a la difficulté de changer d’endroit après tant d’années au même endroit, mais d’un autre côté, c’était très facile parce que je connaissais beaucoup de joueurs et que l’on parle beaucoup l’espagnol là-bas. Il y a de très bonnes personnes. C’est un vestiaire très soudé, on peut le voir de l’extérieur et c’est quelque chose que j’ai pu confirmer maintenant que j’y suis entré. »

Lionel Messi et ses coéquipiers, seront sur la pelouse de l’Ethiad Stadium, mercredi soir, pour affronter Manchester City pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions.