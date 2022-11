En quête d’un renouveau dans son secteur offensif pour remplacer Eden Hazard et Marco Asensio notamment, le Real Madrid se pencherait sur la piste Brahim Diaz.

Retour au bercail pour Brahim Diaz ? Le milieu offensif de l’AC Milan est passé par le Real Madrid plus jeune de 2018 à 2020, trop tendre et dans une équipe bien rodée, l’Espagnol n’avait pas su s’imposer. Il est alors parti en Italie où il est devenu un élément important des Milanais, avec qui il a été champion d’Italie la saison dernière. Le joueur de 23 ans n’appartient en revanche pas au club italien et est toujours la propriété du Real Madrid, qui le prête depuis trois saisons maintenant.

Pour remplacer Marco Asensio, décevant, ou encore Eden Hazard, qui est poussé vers la sortie, les Merengues réfléchiraient à rapatrier Brahim Diaz en fin de saison, selon AS. Le milieu offensif capable d’évoluer sur un côté amènerait une option supplémentaire à Carlo Ancelotti.