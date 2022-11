Les Auvergnats souhaitent renforcer leur effectif la saison prochaine. Ils sont sur la piste du talonneur international anglais Jamie George.

Titulaire depuis de nombreuses années avec les Saracens, une des meilleures équipes européennes, et avec le XV de la Rose, Jamie George est considéré comme un des meilleurs talonneurs au monde. Selon les informations de The Rugby Paper, Clermont souhaiterait le recruter pour la saison prochaine. L’ASM serait même convaincu de pouvoir le faire malgré une forte concurrence sur le dossier. Les ‘Jaunards’ souhaitent renforcer son poste de talonneur car Adrien Pélissié et Étienne Fourcade sont en fin de contrat.