Bientôt en fin de contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir.

Buteur la semaine dernière contre Elche (3-0), Marco Asensio (26 ans) a encore réussi une entrée en jeu remarquée. Reste à savoir si ce sera suffisant aux yeux de Carlo Ancelotti et de ses dirigeants pour obtenir un nouveau contrat. Lié au Real Madrid jusqu’en 2023, le milieu offensif pourrait quitter le club gratuitement en fin de saison, voire dès cet hiver, si aucune décision n’est prise concernant son avenir. Selon les informations de la presse espagnole, Asensio serait toujours dans le viseur d’Arsenal et de l’AC Milan.

Interrogé à son sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti a préféré temporiser. « Nous n’avons pas parlé de la question du contrat d’Asensio. Il a peu joué mais quand il le fait, il montre qu’il peut le faire. Il a été décisif et aura plus de minutes à l’avenir, et après la Coupe du monde, nous parlerons de sa position contractuelle. »