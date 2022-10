Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur la situation délicate de Cristiano Ronaldo à Manchester United.

« Ten Hag est entièrement responsable de tout ça. Si tu as comme plan de ne pas le faire jouer, ne prend pas le risque de le mettre sur le banc. Il a fait ça souvent. Parfois il trouve des excuses. En fait il n’en a rien à faire. Il gère Cristiano Ronaldo comme n’importe quel autre joueur de l’effectif et c’est bien le problème ! On ne parle pas de n’importe quel joueur. C’est un scandale de le traiter comme ça. Si tu n’en voulais pas, il fallait le dire. Avec ce joueur, tu dois assumer plein de choses. Si tu veux le mettre dehors, tu trouves un accord contractuel et tu lui dis en début de saison : ‘on ne compte pas sur toi’. Mais tu ne peux pas lui faire subir ce qu’il vit depuis pas mal de match. En plus il a été décisif il y a pas longtemps et là, ten Hag était bien content de l’avoir. C’est un manque de respect », a fustigé l’ancien Parisien.

Après avoir refusé d’entrer en jeu face à Tottenham, le Portugais a été écarté de l’équipe première quelques jours avant le choc de Premier League face à Chelsea (1-1).