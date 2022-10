Le FC Barcelone est depuis un petit moment à la recherche d’un latéral droit de haut niveau. Le club blaugrana semble avoir trouvé en Diogo Dalot tout ce qu’il recherchait.

Le mercato estival fini il y a un peu plus d’un mois et l’hivernal pas encore commencé, pourtant le FC Barcelone s’affaire déjà au prochain mercato estival. Toujours en quête d’un défenseur droit de haut niveau après avoir mis fin à l’essai Sergino Dest, les Catalans se penchent sur les possibilités qui s’ouvrent à eux l’été prochain. Selon les informations de Sport.es un joueur sort du lot et coche toutes les cases, il s’agit de Diogo Dalot. Le latéral droit portugais de Manchester United, âgé de 23 ans, est en pleine forme chez les Red Devils et est en plus en fin de contrat là-bas.

La direction du Barça aurait déjà contacté l’entourage de joueur pour lui faire part de son intérêt et ainsi évité, si le joueur est intéressé par le FC Barcelone, qu’il prolonge avec Manchester et ainsi le signer libre dès cet hiver pour qu’il rejoigne Xavi l’été suivant. Les Blaugranas n’excluent pas de payer de payer une petite somme pour Dalot étant donné la valeur du joueur et la rareté des arrières droits de haut niveau. Selon le média catalan la Juventus et le Milan AC sont aussi sur le dossier.