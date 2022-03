L’actuel conseiller de l’UEFA Luis Figo a toujours le nez fin. Malgré l’argent qu’il a amassé au cours de sa carrière de joueur l’ancien du Real Madrid a décidé d’investir dans un domaine d’activités bien particulier.

En effet, puis 2009, année où il a mis fin à sa carrière, Luis Figo a investi en Afrique d’après les informations de Mundo Deportivo. à investir dans d’autres domaines d’activité.

L’ancien joueur du Real Madrid, résidant actuellement en Espagne a créé Damash Minerals, une société qui explore le fer au Sénégal, en Guinée et au Burkina Faso, et devrait bientôt étendre l’activité au Mali et en Mauritanie, avec l’intention d’explorer l’or, le fer, le phosphate et le cuivre.

D’après les chiffres de Mundo Deportivo, la société a une valeur nette de plus de 20 millions d’euros et en 2018, elle a enregistré des bénéfices d’un peu plus de 600 000 mil euros.