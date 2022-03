Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais reçoit au Groupama Stadium le Stade Rennais dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Une affiche au sommet, évidemment spéciale pour Génésio, ancien joueur et coach de Lyon. Pour autant, le coach rennais ne compte pas se laisser impressionner et a déjà annoncé la couleur de la rencontre.

« Ce sera une grosse affiche, du niveau Ligue des champions (…) Lyon est dans une bonne période avec une équipe qui s’est renforcée cet hiver. On devrait assister à un bon match (…) C’est, bien sûr, un match particulier pour moi, c’est une ville dans laquelle je suis né et un club dans lequel j’ai joué en professionnel et entrainé durant trois saisons et demi. On va y aller pour jouer notre jeu, en essayant d’être plus malicieux et vicieux que jeudi (défaite à Leicester 2-0 en Ligue Europa Conférence, ndlr) », a-t-il déclaré en conférence de presse.