Nouveau joueur des Spurs de Tottenham, Gareth Bale est revenu sur son aventure au Real Madrid, lui qui aura remporté de nombreux trophées malgré un temps de jeu très restreint.

Prêté par le Real Madrid à Tottenham lors du mercato, le Gallois ne regrette absolument rien comme il l’explique dans un entretien à “Sky Sports”.

“Je n’ai aucun regret de ce que j’ai fait, quoi que ce qui a été dit. Je connais mon opinion sur moi-même et ma famille sait exactement ce que je suis, donc c’est tout ce qui m’inquiète. Non, je n’ai aucun regret. J’essaie juste de jouer au football, c’est tout ce que je peux faire et tout ce qui se dit à l’extérieur est hors de mon contrôle (…) Evidemment, avec une culture différente, un pays différent, j’ai dû grandir en tant que personne, sans parler de football. Vous apprenez simplement à gérer les situations dans lesquelles vous vous trouvez.”