Titulaire hier soir avec la France face au Portugal, Adrien Rabiot a fait le job comme le précise Didier Deschamps.

“Adrien, déjà au dernier stage, a fait un bon match. Ce dimanche aussi. Il se pose moins la question de savoir quel est son meilleur poste. Il a toujours cette aisance et sa qualité technique. Il a amené plus de présence et de détermination. Nos milieux ont été bons, comme ceux de mercredi, c’est dire la concurrence qu’il y a à ce poste”, a souligné le patron des Bleus en conférence de presse.