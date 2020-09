En conférence de presse avec la sélection espagnole, Sergio Ramos a évoqué l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone. Le capitaine du Real Madrid ne souhaite pas voir l’Argentin quitter le club catalan.

“Pour le football espagnol, pour Barcelone et pour nous, qui aimons gagner en étant les meilleurs, nous aimerions qu’il reste. Il rend la Liga et son équipe meilleures, ainsi que les Clasicos. On aime gagner en étant les meilleurs, et il fait partie des grands joueurs. Il n’y a rien de plus à dire. Il a gagné le droit de choisir son avenir, sans spéculation autour de lui. Ensuite, on verra ce qu’il se passe. Mais pour nous, ce n’est pas un sujet de préoccupation”, a indiqué le défenseur du Real Madrid en conférence de presse.