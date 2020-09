Julian Alaphilippe a donc perdu son maillot jaune après une pénalité de 20 secondes pour un ravitaillement dans les 20 derniers kilomètres de l’étape 5. Le Français abattu après la course souhaite rapidement relever la tête.

“C’était vraiment une étape très longue, très ennuyeuse, avec un final très nerveux. On devait rester concentrés pour justement essayer de garder le maillot. Une décision que je dois accepter. La tunique dorée change d’épaules et c’est comme ça. Il n’y a pas de souci, demain [jeudi] je vais me relever et on n’en parlera plus”, a indiqué Julian Alaphilippe sur son compte Twitter. Le Français va devoir rapidement se relever pour repartir au combat dans la conquête de ce maillot jaune.