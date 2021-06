Et si Sergio Ramos restait finalement au Real Madrid cet été ? Si ce scénario semblait plus que jamais délicat il y a encore quelques semaines, c’est aujourd’hui une vraie possibilité.

En fin de contrat dans quelques jours avec les Merengues, le défenseur central espagnol qui n’entre pas dans les plans du Real pourrait tout bonnement poursuivre sa carrière avec la Maison Blanche. Comme le précise la « Cuatro », le joueur de 35 ans n’a pas encore trouvé d’accord avec une autre équipe et il ne dispose pas à ce jour d’une meilleure offre que celle du Real Madrid. De quoi sérieusement envisager de rester un peu plus longtemps au sein de la Casa Blanca. Dans le viseur du Paris Saint-Germain, Ramos possède de grosses exigences surtout financières et cela est clairement un frein pour les négociations. Malgré tout, il pourrait continuer au Real si a situation venait à ne pas se décanter rapidement.