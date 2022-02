Le Real Madrid veut frapper un grand coup l’été prochain en signant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Florentino Pérez est prêt à tout pour les aligner sous le maillot madrilène.

Si Joan Laporta rêve de signer Erling Haaland l’été prochain, il est loin d’être le seul. Le président du FC Barcelone se heurte à une rude concurrence et notamment à celle de son ennemi de toujours le Real Madrid. En effet, son homologue est lui aussi ‘fou’ de la pépite norvégienne du Borussia Dortmund. Il rêverait de signer l’été prochain les deux phénomènes et futurs du football : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Selon les informations de Marca, le patron de la Maison Blanche serait même prêt à payer plus que les 75 millions d’euros de la clause libératoire du buteur norvégien pour éviter les tensions avec Dortmund, un club avec lequel Madrid entretient une bonne relation. Le Real considère qu’il est financièrement viable de signer les deux joueurs et travaille depuis des mois sur les comptes pour pouvoir les signer. Le rêve de Florentino Pérez va-t-il se réaliser ? En tout cas il semble déterminé…