L’avenir de Marcelo Bielsa à Leeds est incertain, selon les rapports. Leeds a subi une défaite 4-0 contre Tottenham samedi, quelques jours après avoir été battu 6-0 par Liverpool à Anfield. L’équipe de Bielsa n’est plus qu’à trois points de la zone de relégation, après avoir joué trois matchs de plus que Burnley, 18e.

Des sources ont déclaré à The Athletic que le poste de l’Argentin à Leeds « est de plus en plus considéré depuis la lourde défaite à Liverpool » et qu’une autre mauvaise performance et une grosse défaite samedi ne feront qu’augmenter la pression. Le rapport ajoute que Jesse Marsch est un « candidat majeur » pour le remplacer à Elland Road. L’ancien entraîneur du RB Leipzig était pressenti pour remplacer Bielsa cet été, mais ces plans pourraient maintenant être avancés. Marsch a mené le RB Salzbourg au doublé autrichien deux saisons de suite avant de remplacer Julian Nagelsmann à Leipzig l’été dernier. Mais il a été licencié par l’équipe de Bundesliga après avoir remporté seulement cinq de ses 14 matchs.

Bielsa a admis après la défaite de Liverpool qu’il était préoccupé par les résultats de Leeds. « Très inquiet. L’inquiétude est proportionnelle aux résultats que nous avons obtenus », a déclaré l’Argentin. Il a également admis qu’il ressentait la pression que subit Leeds en ce moment. « Je suis une personne normale, je fais un travail qui a beaucoup de répercussions et je me sens comme toutes les personnes qui ne sont pas en mesure d’offrir les résultats attendus. La situation que je traverse est similaire à celle d’une personne ordinaire qui n’est pas en mesure d’obtenir ce qu’elle devrait. La répercussion de ma tâche est la grande différence et je suis habitué à vivre ces situations. », a répondu celui qu’on surnomme El Loco.