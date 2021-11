Florentino Pérez, le président du Real Madrid, avait une réunion avec les socios du club aujourd’hui. Il s’est lâché sur l’UEFA et a notamment déclaré que la Super Ligue était l’avenir du football.

Initialement prévu pour valider le nouvel emprunt pour financer les travaux du Santiago Bernabeu, la réunion de Florentino Pérez avec les socios du Real Madrid a tourné au règlement de compte. Le président du club madrilène a réaffirmé sa volonté de voir naitre une Super Ligue. Cette ligue fermée permettrait même « un football plus compétitif et solidaire » avec la mise en place « d’un projet qui va enfin protéger le fair-play financier » martèle le président madrilène.

« Ce n’est pas seulement une nouvelle compétition, c’est bien plus. C’est essayer de changer la dynamique du football. C’est aussi la liberté, afin que les clubs soient les maîtres de leur destinée. C’est aussi un fair-play financier qu’il faudra respecter pour éviter des situations où des clubs reçoivent des appuis sans discernement. Malgré certains informations toxiques, cette compétition ne se fera que si elle est compatible avec les ligues nationales », assure Florentino Pérez à propos de la Super Ligue. Il conclut : « Il faut rappeler à l’UEFA ce qu’est le Real Madrid. C’est le club le plus titré de l’histoire du football et il a veillé sur les traditions du football quand elles étaient en danger. Nous ne céderons pas!« .