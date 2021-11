Vincent Duluc est heureux de voir la belle entente entre Kylian Mbappé et Karim Benzema mais il s’inquiète pour Antoine Griezmann.

« Depuis le retour de Benzema en sélection et ses 9 buts, Mbappé en est à 6 passes décisives et 7 buts, et ils ont autant d’influence l’un sur l’autre, qu’à eux deux sur le reste de l’équipe. Dans un monde idéal, ce serait un peu plus souvent un trio, mais la première heure a rappelé que Mbappé et Griezmann formaient difficilement un duo : leur association manque d’étincelles, et d’un peu d’amour, aussi, sans doute. Même quand ils se cherchent, ils se trouvent mal. Et ils ne se sont pas cherchés énormément mardi, alors qu’en 35 minutes seulement, Benzema a été le joueur qu’a le plus souvent trouvé Mbappé sur l’ensemble du match, » a rappelé notre confrère.