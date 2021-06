Pour le journaliste Tomás Roncero, la raison du départ de Sergio Ramos est claire : le président Florentino Pérez voulait se débarrasser de son capitaine.

Après 16 ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos a officialisé ce jeudi en conférence de presse son départ du Real Madrid. Un véritable choc pour les supporters, qui se posent beaucoup de questions. Dans un édito publié ce matin, le rédacteur en chef du quotidien AS, Tomás Roncero, affirme notamment que les Merengues cherchaient depuis quelque temps un moyen de pousser leur capitaine vers la sortie.

« J’ai l’impression que Madrid ou Florentino Pérez ne voulaient pas vraiment que Ramos continue, car le capitaine a dit qu’il a accepté la réduction dès le premier moment, que ce n’était pas un problème d’argent et que c’était seulement une question de deux année de contrat au lieu d’une seule. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi le club ne lui donne pas deux ans. La règle selon laquelle à partir de 30 ans, il n’y a plus qu’un an à courir est également fausse. Cristiano, à 31 ans, a été renouvelé pour trois saisons ; Buyo, à 33 ou 34 ans, a reçu un contrat de trois ans… quand un joueur est utile parce qu’il est très bon, personne ne va être aussi stupide et mettre une règle pour se faire du mal. C’est inexplicable, que tu ne donnes pas deux ans à ton capitaine. S’il a accepté la réduction de salaire, il est inexplicable qu’il ne continue pas. Je pense que Madrid a ouvert la porte au départ de Sergio, c’était une façon de lui dire qu’ils ne voulaient pas qu’il continue. C’est dommage car il méritait deux ans de plus et il aurait battu des records ….. C’est incroyable qu’ils lui disent que l’offre a expiré. Dans quelle clause est-il écrit qu’une offre expire si elle était dans la période du contrat de Sergio ? Pourquoi ne pas la signer quand il accepte l’année ? Très facile, le Real Madrid ou plutôt Florentino Pérez ne voulait pas que Sergio Ramos continue. »