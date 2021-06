Le sélectionneur de l’équipe olympique du Brésil a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour le tournoi de Tokyo cet été. On y retrouve notamment le Lyonnais Bruno Guimarães et le néo-Marseillais Gerson.

La fédération brésilienne a dévoilé ce jeudi sa liste pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. La liste finale compte dix joueurs actifs dans le championnat brésilien et huit pensionnaires de clubs européens. Outre la génération des moins de 23 ans – exceptionnellement moins de 24 ans à Tokyo 2021 – André Jardine et son staff ont également appelé trois athlètes au-dessus de la tranche d’âge, comme le permet le règlement du tournoi de football des Jeux Olympiques. Il s’agit du gardien Santos (Athletico), du défenseur Diego Carlos (FC Séville) et du latéral Daniel Alves (São Paulo).

Championne à Rio en 2016, l’équipe olympique sait déjà quels seront ses premiers adversaires à Tokyo. Dans le groupe D, le Brésil entamera son exercice à Yokohama face à l’Allemagne, le 22 juillet. Le deuxième tour se jouera dans le même stade, contre la Côte d’Ivoire, le 25. La fin de la phase de groupes se jouera le 28 juillet, contre l’Arabie saoudite, à Saitama.

Le groupe du Brésil pour les JO :

Gardiens : Santos, Brenno

Défenseurs : Daniel Alves, Gabriel Menino, Guilherme Arana, Gabriel, Nino, Diego Carlos

Milieux : Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Gerson, Claudinho, Matheus Henrique

Attaquants : Matheus Cunha, Malcom, Antony, Paulihno, Pedro