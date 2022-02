Oublié par Ancelotti en Coupe du Roi, Eden Hazard s’énerve de plus en plus contre l’entraîneur italien.

La tension monte en interne entre Eden Hazard et Carlo Ancelotti. Resté sur le banc hier en Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao (0-1), le Belge n’a pas compris les choix tactiques de son coach et il aurait fait part de sa colère dans le vestiaire à en croire les informations du quotidien AS. Frustré de ne pas être entré en jeu, l’ancien leader de Chelsea commence sérieusement à se poser des questions sur son avenir au Real Madrid.

Pourtant Carlo Ancelotti était de ceux qui demandaient de la patience et du temps de jeu pour retrouver le « vrai » Eden Hazard. Mais ses paroles ne se traduisent pas en actes et l’Italien vient clairement de se mettre un joueur à dos. Bien préparé physiquement après dix jours intensifs à Valdebebas, le Belge n’a pourtant pas disputé la moindre minute à San Mamés. Ancelotti a préféré aligner les Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo, qui avaient joué la veille en sélection et qui venaient à peine d’atterrir en Espagne. En cours de match, le coach des Merengues a fait entrer en jeu Isco, à un poste où Eden Hazard aurait peut-être fait plus de différences. Reste à savoir si la situation se décantera entre les deux hommes ou si Hazard sera poussé vers la sortie cet été.