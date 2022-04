En manque de temps de jeu sous les couleurs du Real Madrid, Eden Hazard devrait bien partir cet été… mais en prêt.

Énorme flop depuis son arrivée en provenance de Chelsea, Eden Hazard a enchaîné les blessures et les contre-performances. Privé des retrouvailles avec les Blues cette semaine en Ligue des champions à cause de sa récente opération de la jambe droite, le Belge devrait bien changer d’air cet été à en croire les informations de AS. Dans son édition du jour, le quotidien madrilène assure que les dirigeants merengues ont pris une décision radicale concernant l’avenir d’Eden Hazard.

L’objectif serait en effet de l’envoyer en prêt la saison prochaine « afin qu’il montre une meilleure version de lui-même pour le vendre à un meilleur prix à l’été 2023 ». Reste à savoir qui voudra de l’attaquant de 31 ans cet été, très loin de son niveau actuel. Aux dernières nouvelles, Hazard avait quelques touches du côté de la Premier League avec des clubs comme Newcastle, Arsenal ou encore Chelsea, qui aurait envisagé plusieurs fois la possibilité d’un retour de son ancienne superstar. Affaire à suivre…