L’Olympique Lyonnais n’y parvient pas. 10e du classement le club lyonnais voit ses rêves de compétitions européennes s’éloigner pour la saison prochaine. En tout cas, Daniel Riolo n’y croit plus. Le consultant pour RMC Sport n’a une nouvelle fois pas mâche ses mots.

« Nos deux clubs français les plus importants traversent une crise assez profonde. Lyon, c’est un énorme budget dans notre Ligue 1, ils sont dixièmes du classement, et ça ne va pas du tout. Ils n’arrivent pas à se stabiliser sur quelque chose de qualitatif. J’ai vraiment le sentiment que Bosz ne comprend rien, qu’il n’y arrive pas et qu’il ne comprend pas la performance de ses joueurs. Il l’a dit lui-même après la raclée face à Rennes, il ne comprend pas », a déclaré Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« À Reims, j’ai vu un très mauvais match, une forme de résignation, et là je crois réellement que la saison est finie et que l’unique espoir repose sur la Ligue Europa. Je veux bien croire que Lyon va tout donner en coupe d’Europe, mais de là à aller au bout, c’est très compliqué. Il faut se préparer à une sale saison pour l’OL, des remises en question au niveau de la direction sportive, de l’entraîneur, parce que je serais très surpris que Bosz reste après une telle saison, et il faudra bien à un moment donné se tourner vers le boss, vers le patron (le président lyonnais Jean-Michel Aulas, NDLR) »,.

🎙️ @DanielRiolo n'est pas franchement convaincu par le mercato réalisé par l'OL cet hiver : "Tout le monde a trouvé le mercato de l'OL génial et pourtant, le club est 10e. Il n'y a pas d'amélioration dans le jeu, ça ne va pas mieux." 🔴🔵 pic.twitter.com/FSgd46pMEw — After Foot RMC (@AfterRMC) March 21, 2022

