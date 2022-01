Milieu de terrain international allemand du Real Madrid, Toni Kroos s’est exprimé avant de défier le FC Barcelone ce mercredi en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne.

« Comme toujours, nous voulons gagner toutes les compétitions. Nous sommes là pour gagner, c’est clair. Le Real Madrid favori ? Je suis ici depuis huit ans et je sais qu’il n’y a pas de favoris dans un Clasico. Demain (mercredi), c’est comme une finale et nous voulons gagner. Je n’ai pas regardé les matchs de Barcelone ces derniers temps. Nous jouons nos matchs et avons d’autres choses à faire mais nous savons qu’ils ont beaucoup de qualité. Je ne peux pas dire ce que Xavi a changé (dans le jeu du Barça), parce que je ne les regarde pas, » a confié l’Allemand de 32 ans.