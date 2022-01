Le Nigeria a battu ce mardi soir l’Egypte 1 but à 0 lors de la CAN 2022. Les Nigérians s’imposent et prennent les commandes du groupe D.

Dans cette rencontre choc de ce groupe D, les Super Eagles ont marqué un magnifique but par l’intermédiaire de Kelechi Ịheanachọ à la demi-heure de jeu. Malgré un duel de Mohamed Salah face au gardien adverse, l’Egypte a été largement dominé et le Nigeria est passé tout proche de doubler la mise. Peu importe, ils prennent les commandes du groupe D avant le deuxième match ce soir entre la Guinée-Bissau et le Soudan.