Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid dès cet été ? Le milieu de terrain allemand madrilène Toni Kroos le laisse entendre.

« Nous verrons comment tout cela fonctionnera. Peut-être que la décision est bonne pour nous parce que notre plus grand concurrent a perdu son meilleur joueur (Lionel Messi, ndlr). Et peut-être qu’il en résultera encore plus de bonnes choses. Peut-être qu’un joueur du Paris Saint-Germain va nous rejoindre… », a déclaré Toni Kroos dans son podcast Einfach mal Luppen.