Dans le viseur de l’OGC Nice depuis cet été, le jeune Ozan Kabak pourrait être disponible gratuitement sur le marché des transferts.

Après le jeune Jean-Clair Todibo (21 ans), acheté 8 millions d’euros, l’OGC Nice pourrait accueillir un deuxième renfort en défense central cet été. D’après les informations de la presse allemande, le nouvel entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, serait notamment intéressé par le profil du Turc Ozan Kabak. Prêté à Liverpool la saison dernière pour pallier les blessures longues durée de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip, le joueur de 21 ans n’a pas convaincu Jürgen Klopp et il est retourné à Schalke 04 cet été. Mais le club allemand, relégué en deuxième division, doit faire face à d’énormes problèmes d’argent.

D’après les informations du journaliste Marc Mayo, le club aurait même des difficultés à payer le salaire de Kabak et songerait à rompre son contrat alors qu’aucun club ne souhaite l’acheter. Une situation délicate, dont l’OGC Nice pourrait bien profiter cet été. Les Aiglons pourront passer à l’action une fois le contrat du Turc résilié et ils n’auront alors plus besoin de payer d’indemnité de transfert. Affaire à suivre…