Désormais à l’Inter Miami, Gonzalo Higuain vit une fin de carrière idyllique. L’occasion pour lui de revenir sur sa carrière et de retracer les plus beaux moments. De River Plate et l’Argentine aux Etats-Unis, du chemin a été fait. L’Argentin est notamment revenu sur sa relation avec Karim Benzema.

A 33 ans, Gonzalo Higuain a vécu une carrière mouvementée. Passé très jeune de River Plate au Real Madrid à 18 ans, l’Argentin est ensuite partie à Naples à cause de l’émergence de Karim Benzema, puis à la Juventus au Milan et à Chelsea avant de quitter l’Europe pour l’Inter Miami. Pour ESPN 360, l’attaquant argentin a retracé toute sa carrière en insistant tout particulièrement sur son expérience au Real Madrid.

« Je ne m’attendais pas à jouer 6 mois à River et à aller au Real Madrid. J’espérais jouer quelques années à River, jouer en Copa Libertadores et ensuite aller en Europe. Rester au Real Madrid a été très difficile, c’était difficile de rejoindre le Bernabéu quand j’avais 18 ans. […] Avec Benzema, c’était une compétition très saine, mais nous devions aller au maximum. L’année où Cristiano arrive, il marque 27 buts et j’en marque 26. Le mercato suivant, ils ont fait venir Kaka et Benzema. C’est là que j’ai dit combien de buts je dois marquer ? Karim est arrivé et il a fait ressortir la meilleure version de moi et j’ai fait ressortir la meilleure version de lui. C’est un formidable 9. »