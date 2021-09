Auteur d’une belle saison avec les Toffees d’Everton, James Rodriguez est sur le départ. L’international colombien devrait signer au Qatar mais…

Désireux de quitter l’Angleterre, James Rodriguez est tout proche d’une signature avec le club qatari d’Al-Rayyan. Agé de 30 ans, il a décidé de rejoindre le championnat qatari pour les trois prochaines saisons mais cette arrivée pourrait même servir de passerelle pour éventuellement revenir en France. Entraîné par un ancien parisien Laurent Blanc, Al-Rayyan pourrait bel et bien faciliter un transfert du Colombien au Paris Saint-Germain dans le futur. Selon « AS », James Rodriguez espère que l’émir du Qatar, propriétaire du club parisien, aura un œil sur lui et lui proposera, pourquoi pas, de rejoindre le PSG. Affaire à suivre pour celui qui connaît bien la Ligue 1 après avoir porté les couleurs de l’AS Monaco.