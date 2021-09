Mauricio Pochettino a dévoilé son groupe pour le déplacement à Metz ce soir dans cette septième journée de Ligue 1. Sans surprise, Lionel Messi est forfait après une blessure. Marco Verratti est encore un peu trop juste.

– Marco Verratti a repris la course aujourd’hui. Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain. Ismaël Gharbi est en préparation individuelle. Voici les trois absents en plus de Lionel Messi qui ne devrait pas non plus jouer contre Montpellier, afin d’être prêt à 100% face à Manchester City en Ligue des champions.