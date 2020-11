Omar Da Fonseca est complètement sous le charme de la méthode Zidane au Real Madrid.

« En danger, sur un siège éjectable, sur un trampoline ou en partance pour mars. La semaine passée, Zinedine Zidane était promis à tous les voyages par la presse espagnole en cas de défaite contre le Barça. Dans un monde du football qui brule ses idoles au moindre trou d’air, l’entraîneur aux trois Ligues des champions apparaissait comme un fusible ordinaire », a indiqué le consultant de BeIn Sports.

Avant de poursuivre son analyse : « Trois buts et 90 minutes plus tard, il est de nouveau confortablement installé dans son fauteuil. Pourquoi ? Parce que cet homme est génétiquement modifié. La gagne coule dans ses veines. Il est décisif dans ces moments. L’important n’est pas d’être le meilleur tout le temps mais d’être le meilleur quand il le faut. A ce jeu-là, l’entraîneur français n’a jamais failli ou presque. Avec ou sans crampons. Il faut se contenter de savourer le mystère de l’évidence de son aura, dont la pureté confine avec la magie. Son secret réside là, dans son magnétisme serein et indicible. C’est la marque des grands. »