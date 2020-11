André Villas-Boas, le coach de l’OM, était en conférence de presse avant d’affronter Porto ce mardi soir pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions.

« Ce sont nos deux dernières chances contre Porto. On a l’obligation de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de différent sur l’état d’esprit, l’animation et l’envie. Voir aussi si on peut proposer quelque chose d’autre sur la qualité de jeu. C’est la ville où ma famille est installée et où j’ai passé ma jeunesse avec mon club de cœur. C’est comme pour vous les Marseillais. Marseille a du charisme comme Porto, c’est viscéral. Mais c’est comme pour tout le monde », a indiqué le coach de l’OM en conférence de presse.

Avant d’ajouter : « On avait la même envie avant, ça ne change rien. Notre concentration est la même à tous les matchs. Il faut pousser les joueurs à donner un peu plus. On ne veut pas entrer dans l’histoire. Pour entrer dans l’histoire, négative ou positive, il faut être là. L’OM est en train de gagner en expérience. Il faut continuer à être performant en L1. On a de la compétition dans le groupe. Les mecs qui sont là pour jouer sont bons et énervent les indiscutables de la saison dernière. Ils respectent les choix. J’essaie toujours d’expliquer ce qui est dans ma tête. »