La presse espagnole a rendu public cette semaine des enregistrements audio dans lesquels le président du Real Madrid insulte José Mourinho et Cristiano Ronaldo.

Le média espagnol El Confidencial a publié ce mercredi un troisième volet des enregistrements audio du président Madrilène Florentino Pérez. Des extraits de conversation datant du mois d’octobre 2012 qui devraient faire couler beaucoup d’encre. Le patron du Real Madrid y attaque violemment les Portugais qui étaient sous ses ordres lors de son deuxième passage en tant que dirigeant du club : José Mourinho et Cristiano Ronaldo. Il leur reproche notamment la gestion de leur image, ayant coûté quelques spots publicitaires au Real Madrid à l’époque.

« Cristiano Ronaldo ? Il est fou. Ce type est un imbécile, un malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il ne l’est pas, sinon il ne ferait pas toutes les choses qu’il fait. La dernière chose stupide qu’il a faite, le monde entier l’a vue… Pourquoi pensez-vous qu’il fait cette chose stupide ? Jorge Mendes (l’agent de Mourinho et Ronaldo, ndlr) ne le commande pas. Tout comme il ne commande pas Mourinho. Zéro patatero. Même pour les entretiens. Rien. Pas moyen, putain. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous deux gâtés, l’entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, parce que tous deux pourraient gagner beaucoup plus d’argent s’ils étaient autrement. Ils sont tous deux anormaux, car nous parlons de beaucoup d’argent dans le domaine des droits à l’image. De plus, avec ce visage qu’ils ont, avec cette attitude provocante, tout le monde ne les aime pas… Si la publicité vous dit de faire le contraire, il faut faire le contraire ! »