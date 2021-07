Dossier épineux de ce mercato, Pol Lirola se rapproche d’un transfert définitif à l’OM d’après les informations de Romain Canuti.

Auteur d’une fin de saison impressionnante à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola – qui était seulement prêté pour 6 mois par la Fiorentina – espère retourner en Ligue 1 cet été. Seul hic, les dirigeants de la Viola exigent trop d’argent et d’autres clubs, comme l’Atalanta Bergame, se sont positionnés sur le dossier. Pour autant, Romain Canuti estime que le latéral espagnol pourrait faire entendre raison à ses dirigeants.

Sur l’antenne de RMC, le journaliste a en effet donné ses informations sur le sujet. “Les dirigeants de l’OM sont très confiants sur Lirola. Et lui, sa position de dire qu’il veut absolument jouer à l’OM est très courageuse. C’est ce qu’il dit à chaque fois qu’il a un interlocuteur en Italie. On sait comme ça se passe dans un mercato parce que quand t’es joueur, tu essayes de t’ouvrir le plus de portes possibles. C’est courageux”, a notamment indiqué Romain Canuti, qui pense que Pablo Longoria va réussir à mettre la main sur le défenseur de la Fiorentina cet été. Affaire à suivre…