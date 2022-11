Annoncé sur les tablettes des meilleures équipes du monde, Jude Bellingham pourrait bien snober tout ce beau monde pour rester dans les rangs du BVB.

Petite perle du Borussia Dortmund, Jude Bellingham (19 ans) a pris une nouvelle dimension depuis le départ d’Erling Haaland vers Manchester City. Et malgré des résultats plus que probants en Premier League, la trajectoire du Norvégien ne semble pas faire envie à son ancien coéquipier. D’après les informations du journaliste Kevin Hatchard, le milieu de terrain anglais pourrait bien snober l’intérêt de tous les cadors qui lui tournent autour. Manchester United, Liverpool, Chelsea et le Real Madrid font partie des clubs les plus régulièrement associés à son nom.

Selon ses informations, aucun des clubs précité n’a mis en place un plan pour attirer l’international anglais loin de Dortmund. Bellingham a pris de l’épaisseur cette saison et pourrait même rester chez le géant de Bundesliga, malgré l’intérêt croissant à l’étranger. Le BVB offre à l’ancienne pépite de Birmingham un temps de jeu régulier et des perspectives de progression en Ligue des champions, de quoi séduire le jeune prodige.