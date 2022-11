Sorti sur blessure en cours de rencontre, Martin Terrier pourrait manquer les dernières rencontres avant la trêve internationale.

Le Stade Rennais peut tirer la moue. En plus d’avoir concédé le nul contre l’AEK Larnaca (1-1), synonyme d’un seizièmes de finale houleux, Rennes peut craindre pour sa star. Touché, Martin Terrier est sorti en cours de rencontre et souffre désormais d’un blessure à la cuisse. Si Bruno Genesio a affirmé ne pas en savoir plus sur sa durée d’indisponibilité, l’inquiétude est de mise. A priori, il devrait manquer le prochain match qui opposera les Bretons au LOSC, son club formateur.

Un véritable coup dur pour le Stade Rennais qui ne pourra plus compter sur son leader offensif de 25 ans, auteur d’un début de saison canon avec déjà 11 buts et 4 passes décisives à son actif en 19 rencontres disputées toutes compétitions confondues.