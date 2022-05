Avec l’arrivée d’Antonio Rüdiger qui se précise, Ferland Mendy pourrait voir son temps de jeu drastiquement diminuer la saison prochaine.

Miné par les blessures cette saison, Ferland Mendy pourrait bien voir la concurrence débarquer en force cet été au Real Madrid. D’après les informations de Marca, le futur champion d’Espagne (sauf tremblement de terre) va revenir à la charge en fin de saison sur le dossier Antonio Rüdiger. Impressionnant sous les ordres de Thomas Tuchel, l’Allemand a revu ses prétentions salariales à la baisse et les Merengues pensent pouvoir le faire venir en Liga à moindre coût.

Et si Antonio Rüdiger quitte Chelsea cet été pour signer au Real Madrid, le plan de Carlo Ancelotti et clair : associer l’ancien de la Roma à Eder Militao dans l’axe et faire coulisser David Alaba sur le côté gauche de la défense. Une perspective qui ne ferait pas les affaires de Ferland Mendy, jugé en Espagne comme étant derrière Alaba dans la hiérarchie. Reste à savoir si l’ancien joueur de l’OL parviendra tout de même à se faire une place de titulaire ou s’il sera contraint de chercher un nouveau point de chute.