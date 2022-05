Rafael Nadal s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid ce jeudi en battant David Goffin 6-3, 5-7, 7-6 (9) en huitièmes de finale, après avoir sauvé 4 balles de match.

Mais le Belge l’a mis à rude épreuve physiquement, et il faudra mesurer les conséquences lors de ses prochains matches, après six semaines d’absence pour une côte fêlée. Le premier test après les trois heures et neuf minutes du match d’aujourd’hui sera ce vendredi en quart de finale, un tour où son adversaire pourrait être un autre Espagnol, Carlos Alcaraz, la grande révélation du circuit, s’il bat le Britannique Cameron Norrie en huitième de finale.