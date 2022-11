A quelques jours d’une ultime rencontre de poules en Ligue des Champions, le Real Madrid a annoncé la mort de la belle-mère de Carlo Ancelotti. Nous lui adressons toutes nos condoléances.

« Le Real Madrid C. F., son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de María Concepción Barrena Gutiérrez, mère de Mariann Barrena, épouse de notre entraîneur Carlo Ancelotti. Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances et son amour et son affection à toute sa famille et à ses proches. María Concepción Barrena Gutiérrez est décédée à l’âge de 95 ans. Repose en paix« , peut-on lire dans un communiqué publié par le Real Madrid à quelques heures de l’opposition avec le Celtic, lors de la dernière journée des phases de poules en Ligue des Champions.