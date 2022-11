Si la rencontre opposant Tottenham à l’Olympique de Marseille focalise toute l’attention. Un conseil pourrait arriver aux oreilles d’Igor Tudor. Celui de se concentrer sur la Ligue 1.

« On a souvent tendance à dire « On a une finale mardi » mais alors le prochain match si tu es qualifié ça sera aussi une autre finale parce que ça sera match aller-retour. Avant toute chose il faut penser au championnat pour essayer de se qualifier pour la saison d’après. Financièrement, il y a des pépètes qui vont tomber. On est trop focalisés sur une seule rencontre et on a tendance à oublier ce qu’il se passe au quotidien », a déclaré Jean-Charles De Bono sur le plateau de Débat Foot Marseille.

Concentré sur la Ligue des Champions après ses victoires sur le Sporting Portugal, l’Olympique de Marseille semble avoir été déconnecté du championnat. En effet, les hommes d’Igor Tudor viennent d’enchaîner quatre rencontres sans succès en Ligue 1. Une série noire qui pourrait expliquer ces soudaines déclarations.