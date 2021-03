Le Real Madrid pourrait recruter l’été prochain le buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland (20 ans). Interrogé sur cette rumeur, l’attaquant français du club espagnol, Karim Benzema, serait heureux d’accueillir le joueur.

« Comment parler d’un joueur qui n’est pas là ? (…) Je suis là depuis très longtemps, on parle souvent d’attaquants ici, de joueurs qui peuvent marquer beaucoup. Ce que je peux dire c’est que c’est un jeune joueur qui met beaucoup de buts dans son équipe. Il doit travailler plus dans son équipe, si un jour il doit venir à Madrid et que le club le veut, il nous rejoindra », a indiqué le Français ce lundi en conférence de presse.