Alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain à la Juventus, Gianluigi Buffon n’est pas certain de vouloir poursuivre son aventure. En effet, celui-ci réfléchi même à mettre un terme à sa carrière. Il ne voudrait pas faire la saison de trop… c’est peut-être un peu tard pour cela.

« Dans ma tête, il y a vraiment un panneau stop, une date maximum, et c’est juin 2023. C’est le maximum, vraiment, vraiment le maximum. Mais je pourrais aussi arrêter de jouer dans quatre mois, a indiqué le champion du monde 2006 pour The Guardian. On dit que lorsque l’on atteint mon âge, le déclin se produit d’un seul coup – d’un moment à l’autre. Je n’y crois pas. Je ressens ce que je ressens, et les sensations que j’ai en moi ne me font pas penser qu’il va y avoir un effondrement soudain. »