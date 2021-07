Le Real Madrid a abandonné la piste Mbappé pour cet été et se contentera des retours de prêt de ses trois stars : Bale, Odegaard et Ceballos.

Si la rumeur Kylian Mbappé a pris de l’ampleur ces derniers temps, après que le Français ait annoncé ne pas vouloir prolonger au PSG dans l’état actuel des choses, le Real Madrid devrait son montrer bien silencieux sur le marché des transferts cet été. D’après les informations de Radio Marca, Florentino Pérez a fait savoir à l’ensemble de la direction qu’il n’y aura pas de nouvelles recrues lors de ce marché estival. Les Merengues se contenteront donc de l’arrivée de David Alaba, arrivé en fin de contrat en provenance du Bayern Munich.

L’Autrichien sera donc la seule recrue du Real Madrid cet été… ou presque. En effet, Carlo Ancelotti considère comme essentiel le retour de trois joueurs qui n’étaient pas dans l’effectif la saison dernière et qui sont déjà considérés comme des recrues à 0€. Il s’agit de Gareth Bale, Martin Odegaard et Dani Ceballos. Le premier vient d’avoir 32 ans et il lui reste un an de contrat. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il est valorisé à 18 millions d’euros. Le jeune Odegaard (22 ans), brillant avec Arsenal la saison dernière a la valeur marchande la plus élevée, soit 40 millions d’euros. Et enfin Ceballos (24 ans), un autre ancien Gunners, coûte 27 millions d’euros. Avec le retour de ces trois joueurs, c’est comme si le Real Madrid avait débourser 85 millions d’euros sur le marché des transferts.

Tous les trois sont des joueurs de qualité sur lesquels Zinedine Zidane a décidé de ne pas compter la saison dernière. Et tous les trois sont à l’origine de la perte de confiance qui s’est installée entre l’entraîneur français et le conseil d’administration. D’autres joueurs de retour de prêt seront plutôt remis sur le marché par le Real Madrid, soit en prêt, soit en vente. Il s’agit de Kubo, Brahim Diaz (qui a rejoint le Milan AC ce lundi), Vallejo et, surtout, Jovic. Dans le cas du Serbe, Madrid tentera de le vendre pour soulager les caisses du club, car Mariano, une fois de plus, a refusé de quitter l’équipe (il a un contrat jusqu’en 2023 et son salaire avoisine les 5 millions d’euros nets).