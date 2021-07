Alors qu’il espère bien voir son coéquipier prolonger au PSG, Neymar a adressé un message en interview directement adressé à Kylian Mbappé.

Si le Paris Saint-Germain a déjà bouclé la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en 2025, le suspense reste entier concernant l’avenir de l’autre superstar, Kylian Mbappé. Lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, le Français a refusé de négocier un nouveau bail et il fait toujours partie des plans de Florentino Pérez au Real Madrid. D’après la presse espagnole, Mbappé pourrait même rejoindre gratuitement les Merengues la saison prochaine.

Mais en attendant, Neymar a adressé un message lourd de sens à son coéquipier dans une interview accordée au magazine du PSG. « Si l’histoire du football devait s’achever aujourd’hui, je pense que les gens se souviendraient de Ney et de Kylian. (….) Nous en voulons toujours plus. Et nous donnerons certainement encore beaucoup plus de joie au PSG », a confié le Brésilien. Un message subliminal qui annonce peut-être déjà la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Affaire à suivre…