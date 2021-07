Priorité de Chelsea pour ce mercato estival, Erling Haaland ne devrait finalement pas quitter le Borussia Dortmund cet été.

« Personne ne doit nous sous-estimer ». Avec cet avertissement, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a mis un terme à un éventuel départ d’Erling Haaland. Le Norvégien est sous contrat avec les Jaunes et Noirs jusqu’en juin 2024 et ce n’est pas cet été, peu importe le prix, qu’il quittera le Signal Iduna Park. Le directeur sportif s’est exprimé dans Bild, à l’instar de son prédécesseur Zorc, sur l’avenir du cyborg norvégien de 20 ans. Il a répondu à la question de savoir si Haaland continuerait à porter les couleurs du BVB une fois le mercato terminé par un « oui » laconique, mais très clair.

« Lors des discussions avec Mino Raiola pour le transfert de Donyell Malen, je n’ai pas eu le sentiment que nous devions nous revoir à cause d’Erling. Nous avons insisté mille fois sur le fait que nous ne voulons pas perdre Haaland et que nous ne le vendrons pas cet été, mais nous voyons que cela ne change rien quoi que nous disions de toute façon. La même chose s’est produite avec Jadon Sancho l’année dernière jusqu’au dernier jour de la fenêtre de transfert et le résultat, on le connaît. En d’autres termes, personne ne doit nous sous-estimer », a prévenu le directeur sportif de Dortmund. Pour rappel, Jadon Sancho était annoncé à Manchester United l’été dernier, mais le transfert n’avait finalement pas pu aboutir. Les Red Devils sont revenu à la charge un an plus tard et le transfert de Sancho a été bouclé il y a quelques jours.