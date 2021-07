En plus de Sergio Ramos, le PSG devra composer avec les forfaits de Rafinha et Colin Dagba pour le premier match officiel de la saison contre Lille.

Alors que le Paris Saint-Germain a officialiser hier le forfait de Sergio Ramos pour le match du Trophée des Champions face au LOSC ce dimanche (20h) à Tel-Aviv (Israël), deux autres Parisiens sont venu s’ajouter aujourd’hui à la liste des absents. D’après les informations du journal Le Parisien, il s’agirait de Rafinha et de Colin Dagba. Le latéral droit revient d’une blessure à la cheville tandis que le Brésilien est en soins après une entorse au genou. “Ils sont à l’infirmerie et ne feront pas le déplacement en Israël”, insiste le média francilien.

Pour ce match, Mauricio Pochettino ne pourra pas non plus compter les stars Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Ángel Di María et Neymar Jr, encore en vacances après avoir disputé l’Euro ou la Copa América avec leurs sélections respectives.