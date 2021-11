Selon les éléments recueillis par Eduardo Inda et partagé lors de l’émission El Chiringuito, l’attaquant du PSG ne prolongera pas son contrat. Il se serait déjà mis d’accord en coulisses avec les dirigeants du Real Madrid, concernant sa future signature, et devrait rejoindre la capitale espagnole au terme de son engagement avec Paris. Info ou intox ? Pour rappel, le Real Madrid avait transmis une proposition au club parisien, durant le mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi l’a néanmoins refusée sans même la négocier. Les spéculations vont depuis bon train et le joueur a confirmé qu’il avait souhaité partir, en août. Il s’est d’ailleurs de nouveau exprimé sur son avenir, restant très flou, en marge du carton réalisé par les Bleus contre le Kazakhstan (8-0), samedi. Recruté en 2017 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé totalise pour l’instant 118 buts en 143 apparitions sous le maillot parisien. On ne doute pas que les Qataris feront l’impossible pour l’arracher aux griffes de Florentino Perez, avec qui ils sont désormais en conflit ouvert.