Révélation et même confirmation avec l’OGC Nice cette saison en Ligue 1, Amine Gouiri s’est exprimé sur son avenir et même s’il garde de grosses ambitions, il ne souhaite pas forcément quitter la France dans l’immédiat.

Formé à l’OL, Gouiri se sent bien à Nice et il nourrit de belles ambitions avec le club azuréen à commencer par une qualification en Ligue des champions dans quelques mois. « Je n’ai jamais envisagé de ne faire qu’une saison à Nice. L’été dernier ? La question d’un départ ne s’est jamais posée. Ce serait le top pour ma progression de jouer la Ligue des champions avec Nice. L’an prochain, ce serait bien. On n’a jamais été aussi bien, les gens sont heureux. C’est une belle saison, elle peut devenir magnifique”, a-t-il confié dans les colonnes de ‘Nice Matin.’