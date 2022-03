Prêté par l’Olympique de Marseille au Benfica Lisbonne jusqu’à la fin de la saison, Nemanja Radonjic devrait faire son retour en France dans quelques mois.

Prêté au Portugal avec une option d’achat, l’ailier serbe ne semble pas du tout convaincre les dirigeants liboètes qui ne devraient pas lever sa clause libératoire en fin de saison comme le révèle ‘Record’. Résultat, l’ancien de l’Etoile Rouge de Belgrade pourrait très logiquement faire son grand retour à Marseille, lui qui ne semble pas non plus entrer dans les plans de Jorge Sampaoli. Le joueur va donc de nouveau revenir à Marseille, en juin, alors que son contrat porte jusqu’en 2023 et qu’il dispose d’un bon salaire (environ 170 000 euros par mois).