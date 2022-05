Face aux médias, Kevin Gameiro a confié son envie de prolonger au RC Strasbourg.

En route pour l’Europe avec le RC Strasbourg, Kevin Gameiro a bien l’intention de prolonger son aventure en Alsace la saison prochaine. Lié au RCS jusqu’en juin 2023, le buteur de 34 ans a fait un petit appel du pied à ses dirigeants en conférence de presse. « Je pense qu’il n’y aura pas que moi, mais également le club qui aura son mot à dire. Si au moment venu, je me sens bien physiquement et mentalement et que je suis encore bon sur le terrain, alors on verra, a soutenu l’international tricolore en conférence de presse. J’ai encore envie de continuer deux, trois ans. »

Vendredi dernier, les hommes de Julien Stéphan se sont offert un précieux point en arrachant le match nul face au Paris Saint-Germain (3-3). Gameiro avait d’ailleurs ouvert le score en faveur du RCSA contre son ancienne équipe.